Детальніше про ситуацію в обласному центрі розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він сповістив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зростає.

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Кількість постраждалих зростає

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.

О 14:38 Віталій Кім написав "Бачимо все. Працюємо". Цими словами він відреагував на атаку Миколаєва ракетою, запущеною російськими військовими.

О 14:43 стало відомо, що на Миколаївщині оголосили відбій повітряної тривоги.

О 14:54 надійшло повідомлення від Віталія Кіма, що постраждала одна жінка. Що вона у легкому стані.

Через понад 10 хвилин він уточнив, що постраждали 4 людини – троє жінок і один чоловік.

Станом на 15:10 стало відомо, що загинула одна жінка. На місці атаки тривають пошуки.

Станом на 16:24 є 6 постраждалих. Відомо, що одній людині допомогу надали амбулаторно.

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Якщо не маєте можливості перейти до безпечного місця – скористайтеся правилом двох стін. Цей алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя.

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