Детальніше про ситуацію в обласному центрі розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він сповістив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зростає.
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Кількість постраждалих зростає
Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.
О 14:38 Віталій Кім написав "Бачимо все. Працюємо". Цими словами він відреагував на атаку Миколаєва ракетою, запущеною російськими військовими.
О 14:43 стало відомо, що на Миколаївщині оголосили відбій повітряної тривоги.
О 14:54 надійшло повідомлення від Віталія Кіма, що постраждала одна жінка. Що вона у легкому стані.
Через понад 10 хвилин він уточнив, що постраждали 4 людини – троє жінок і один чоловік.
Станом на 15:10 стало відомо, що загинула одна жінка. На місці атаки тривають пошуки.
Станом на 16:24 є 6 постраждалих. Відомо, що одній людині допомогу надали амбулаторно.
Росіяни зранку атакували Київську область
- Звернімо увагу, що ворог посеред ночі запустив крилаті та аеробалістичні ракети по Києву. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про роботу наших оборонців неба.
- Відомо, що для атаки ворог використав 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А ще запустили дві балістичні або аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) / Х-47М2 "Кинджал".
- Для того, щоб відбити повітряний напад, залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За результатами успішної бойової роботи вдалося на Київщині збити всі російські ракети.
- Як зазначили у ДСНС,кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву – 14 людей. Серед них – 1 дитина.