Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал детали о вражеской атаке. По его словам, под завалами еще могут быть люди.

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Под завалами может быть еще 10 человек

Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар фактически по Холодногорскому району Харькова. Под прицелом врага оказалась промышленная зона. По предварительной информации, враг атаковал город крылатой ракетой.

Сейчас на месте попадания работают все соответствующие спецслужбы. В ОВА добавили, что возник достаточно серьезный и большой пожар, поскольку в помещении, которое атаковали россияне, находилась типография. Синегубов также подтвердил, что, к сожалению, есть погибшие.

Действительно, одного человека достали без признаков жизни. Также под завалами обнаружили еще два тела без признаков жизни, однако деблокировать их пока не могут. Фактически, 5 человек пострадало – они находятся в больницах,

– рассказал Синегубов о пострадавших.

В ОВА также уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие:

47-летний мужчина в легком состоянии,

мужчины 65, 37 и 46 лет получили травмы средней тяжести.

еще один 46-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Сейчас спасатели работают над тем, чтобы локализовать пожар. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться еще около 10 человек.

В ГСЧС Харьковщины сообщили, что пожар охватил более 2 тысяч квадратных метров.

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото ГСЧС

Оккупанты атаковали пожарную часть в Харьковской области

Прифронтовая Харьковщина продолжает страдать от российского террора. Так, в ночь на 18 марта российская армия ударила по региону 5 ракетами С-300/С-400. Под вражеской атакой оказалась пожарная часть.

Во время атаки в депо было 11 спасателей. Ранения получил один из пожарных – у него травма руки. В ГСЧС добавили, что это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

В результате атаки повреждено здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.