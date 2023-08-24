В Харьковской области обошлось без пострадавших. На Николаевщине – три человека, пишет 24 Канал.
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В результате обстрела Николаевщины есть пострадавшие
Виталий Ким сообщил, что в 03:04 оккупанты обстреляли Куцурубскую общину. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Пока известно о трех пострадавших из-за обстрелов оккупантами территории Николаевщины. Из них двоим помощь была оказана амбулаторно, еще один человек получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице,
– отметил глава ОВА.
Также в 03:02 вражеские обстрелы зафиксированы по Очакову Очаковской общины. Повреждена жилая инфраструктура и линия сети Интернет. Подробная информация уточняется.
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В Харьковской области повреждено медучреждение, вспыхнул пожар
Глава Харьковской ОВА рассказал, что около 01:40 враг в очередной раз обстрелял Волчанск Чугуевского района.
Повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших,
– отметил Олег Синегубов.
Кроме того, около 02:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Вильча Чугуевского района. К счастью, без пострадавших и масштабных разрушений.