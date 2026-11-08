Россия атаковала критически важную инфраструктуру Харьковщины: без света остались 250 тысяч абонентов

Об этом утром 8 ноября сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев.

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Что известно об ударе по критической инфраструктуре Харьковской области?

По предварительной информации, российские военные атаковали на объект критической инфраструктуры с помощью беспилотника типа "Герань-4" или "Шахед".

В результате попадания были обесточены не только жилые дома, но и критически важные объекты. Без электроэнергии остались около 250 тысяч абонентов области. Информация о пострадавших пока не поступала.

По словам Бакшеева, специалисты уже работают над устранением повреждений. В то же время точные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Какие графики отключений электроэнергии действуют в Харьковской области 8 ноября?

В "Харьковоблэнерго" ранее сообщили, что в течение 8 ноября в области будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Кроме того, для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток предусмотрены графики ограничения мощности.

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Проверить графики отключений по конкретным адресам можно на ресурсах "Харьковоблэнерго".

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия также массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Как сообщал 24 Канал, под ударом оказались подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами. По словам Зеленского, повреждения также зафиксированы на энергообъектах Харьковской области и еще ряда областей.