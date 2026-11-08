Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харківщини: без світла залишилися 250 тисяч абонентів

Про це вранці 8 листопада повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

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Що відомо про удар по критичній інфраструктурі Харківщини?

За попередньою інформацією, російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури безпілотником типу "Герань-4" або "Шахед".

Внаслідок влучання були знеструмлені не лише житлові будинки, а й критично важливі об'єкти. Без електроенергії залишилися близько 250 тисяч абонентів області. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За словами Бакшеєва, фахівці вже працюють над усуненням пошкоджень. Водночас точні терміни відновлення електропостачання поки невідомі.

Які графіки відключень світла діють на Харківщині 8 листопада?

У "Харківобленерго" раніше повідомили, що протягом 8 листопада в області діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

Крім того, для промислових споживачів і бізнесу протягом усієї доби передбачені графіки обмеження потужності.

Перевірити графіки відключень за конкретними адресами можна на ресурсах "Харківобленерго".

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Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада Росія також масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Як повідомляв 24 Канал, під ударом опинилися підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами. За словами Зеленського, пошкодження також зафіксували на енергооб'єктах Харківщини та ще низки областей.