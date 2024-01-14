Четверо пожарных получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА.
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Пожарные преодолевали последствия ночного обстрела
Прокудин заявил, что россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.
Ранения получили четверо пожарных. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации,
– отметил чиновник.
В областной прокуратуре показали кадры последствий российской атаки. Рассказали, что уже начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Россияне атаковали подразделение пожарной охраны / Фото прокуратуры
Также уточнили, что по данным следствия, около 9 утра 14 января российская армия направила дрон-камикадзе на Станислав.
В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников местной пожарной охраны. Пожарные преодолевали последствия ночного обстрела Станиславской общины,
– подчеркнули в прокуратуре.
Добавили, что в результате ночных обстрелов оккупантами населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые сооружения.
Последствия российской атаки / Фото прокуратуры
Россия продолжает террор гражданских
- Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки враг совершил 103 обстрела, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. В частности, 28 по Херсону.
- Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.
- Из-за российской агрессии получили ранения еще 6 человек.