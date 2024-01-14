Четверо вогнеборців зазнали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.
Зверніть увагу "Розслаблятися не варто": Гуменюк підтвердила, що у Росію прибув новий вантажний борт з Ірану
Пожежники долали наслідки нічного обстрілу
Прокудін заявив, що росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі.
Поранення зазнали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації,
– зазначив посадовець.
В обласній прокуратурі показали кадри наслідків російської атаки. Розповіли, що вже розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Росіяни атакували підрозділ пожежної охорони / Фото прокуратури
Також уточнили, що за даними слідства, близько 9 ранку 14 січня російська армія направила дрон-камікадзе на Станіслав.
Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників місцевої пожежної охорони. Пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади,
– підкреслили в прокуратурі.
Додали, що внаслідок нічного обстрілу окупантами населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.
Наслідки російської атаки / Фото прокуратури
Росія продовжує терор цивільних
- Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу ворог здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Зокрема, 28 по Херсону.
- Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.
- Через російську агресію зазнали поранення ще 6 людей.