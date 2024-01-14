Четверо вогнеборців зазнали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.

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Пожежники долали наслідки нічного обстрілу

Прокудін заявив, що росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі.

Поранення зазнали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації,

– зазначив посадовець.

В обласній прокуратурі показали кадри наслідків російської атаки. Розповіли, що вже розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни атакували підрозділ пожежної охорони / Фото прокуратури

Також уточнили, що за даними слідства, близько 9 ранку 14 січня російська армія направила дрон-камікадзе на Станіслав.

Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників місцевої пожежної охорони. Пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади,

– підкреслили в прокуратурі.

Додали, що внаслідок нічного обстрілу окупантами населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.

Наслідки російської атаки / Фото прокуратури

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