Соответствующее сообщение опубликовало Центральное командование США. Там отметили, что злонамеренное и безрассудное поведение хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

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Моряки покинули судно

Йеменские хуситы 13 июня двумя ракетными ударами атаковали украинский сухогруз Verbena, который эксплуатировал польский перевозчик под флагом Палау. Уже в субботу, 15 июня, стало известно, что экипаж подал сигнал бедствия, указав, что они покидают корабль.

Экипаж покинул судно из-за продолжающихся пожаров и неспособности их контролировать,

– говорится в сообщении Центркома.

Сообщается, что морякам оказал помощь балкер Anna Meta – он транспортирует их в безопасное место. Иранский фрегат IRIN Jamaran, который был всего в 8 морских милях (почти 13 километров) от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия.

Что известно об атаке на судно

Сообщалось, что украинское судно, предназначено для наволочных грузов, перевозило строительные материалы из дерева и направлялось в Италию.

В результате ракетного удара на борту корабля вспыхнул пожар, в результате которого судно было повреждено, а один моряк получил серьезные ранения. Пострадавшего оперативно эвакуировали американским самолетом на военный корабль партнеров, находившийся рядом. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

В США отметили, что будут продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал.