Соответствующее сообщение опубликовало Центральное командование США. Там отметили, что злонамеренное и безрассудное поведение хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.
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Моряки покинули судно
Йеменские хуситы 13 июня двумя ракетными ударами атаковали украинский сухогруз Verbena, который эксплуатировал польский перевозчик под флагом Палау. Уже в субботу, 15 июня, стало известно, что экипаж подал сигнал бедствия, указав, что они покидают корабль.
Экипаж покинул судно из-за продолжающихся пожаров и неспособности их контролировать,
– говорится в сообщении Центркома.
Сообщается, что морякам оказал помощь балкер Anna Meta – он транспортирует их в безопасное место. Иранский фрегат IRIN Jamaran, который был всего в 8 морских милях (почти 13 километров) от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия.
Что известно об атаке на судно
Сообщалось, что украинское судно, предназначено для наволочных грузов, перевозило строительные материалы из дерева и направлялось в Италию.
В результате ракетного удара на борту корабля вспыхнул пожар, в результате которого судно было повреждено, а один моряк получил серьезные ранения. Пострадавшего оперативно эвакуировали американским самолетом на военный корабль партнеров, находившийся рядом. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.
В США отметили, что будут продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал.
Кто такие хуситы?
В 2015 году к власти в Йемене пришли хуситы. Они захватили столицу страны, а затем и весь северо-запад. Хуситский режим опирается на помощь Ирана, а международно признанное правительство – на поддержку Саудовской Аравии. Благодаря поставкам из Тегерана хуситы имеют серьезный арсенал ракет и дронов, в частности даже баллистики, способной летать на 2 000 километров. После нападения ХАМАС они поддержали палестинцев и ударили по Израилю. Кроме того, хуситы начали атаковать в Красном море гражданские суда, которые якобы имеют "связь с евреями" и их союзниками – США и Британией.