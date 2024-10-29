Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs PBC.

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Атака на космический центр Шахруд под управлением ВВС КСИР

Так, Associated Press пишет, что повреждения на базе Шахруд вызывает новые вопросы относительно атаки Израиля. Ранее Иран не признавал, что этот район оказался под ударом и хранил молчание относительно любых возможных убытков.

Тегеран отмечал, что израильские атаки происходят только в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран, а не в сельской местности провинции Семнан, где расположена база.

Это также потенциально еще больше ограничивает способность гвардии производить твердотопливные баллистические ракеты, которые ей необходимо сохранять как средство сдерживания Израиля,

– пишут журналисты.

Тегеран долго полагался на этот арсенал, поскольку не мог приобрести передовое западное оружие, которым Израиль и арабские соседи Тегерана в Персидском заливе вооружали себя в течение многих лет.

Последствия атаки Израиля на космическую базу Ирана / фото AP

Еще ранее стало известно, что Израиль нанес серьезные удары по производству ракет. В частности, под атакой оказались 12 объектов, которые Иран использовал для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности