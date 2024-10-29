Про це повідомляє Associated Press з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs PBC.

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Атака на космічний центр Шахруд під управлінням ВПС КВІР

Так, Associated Press пише, що пошкодження на базі Шахруд викликає нові питання щодо атаки Ізраїлю. Раніше Іран не визнавав, що цей район опинився під ударом і зберігав мовчання щодо будь-яких можливих збитків.

Тегеран зазначав, що ізраїльські атаки відбуваються лише в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран, а не в сільській місцевості провінції Семнан, де розташована база.

Це також потенційно ще більше обмежує здатність гвардії виробляти твердопаливні балістичні ракети, які їй необхідно зберігати як засіб стримування Ізраїлю,

– пишуть журналісти.

Тегеран довго покладався на цей арсенал, оскільки не міг придбати передову західну зброю, якою Ізраїль і арабські сусіди Тегерана в Перській затоці озброювали себе протягом багатьох років.

Наслідки атаки Ізраїлю на космічну базу Ірану / фото AP

Ще раніше стало відомо, що Ізраїль завдав серйозних ударів по виробництву ракет. Зокрема, під атакою опинилися 12 об'єктів, які Іран використовував для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності