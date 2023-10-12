8-летний Иванко Козырь – самая молодая жертва ракетного удара по селе Гроза. Вместе с ним похоронили отца Игоря, дедушку Анатолия, а также тетю Ольгу. Его мать сейчас находится в больнице, ведь она получила ранения в результате атаки.
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Ваня был светлый мальчик, – бабушка
Ваня был красивый, светлый мальчик. Он был хороший, любил учиться. Это сын моего сына. Сын погиб и внук. Невестка жива, она сейчас в больнице. Я еще не знаю, как она. Мне еще нужно к ней поехать,
– рассказала Валентина, бабушка мальчика.
Она добавила, что у нее было двое внуков. Младшего забрала российская ракета. Старший – сын дочери – находится на Волыни.
Отметим, что по состоянию на 12 октября 2023 года похоронили уже 44 погибших в результате ракетного удара по кафе. 35 из них – в самом селе Гроза, рассказал начальник Шевченковской военной администрации Сергей Стариков.
В селе Гроза простились с 8-летним Иваном Козырем и его родными / Фото Александр Ставицкий, "Суспильне"
Ракетный удар по селу Гроза: что известно
- Взрыв в селе Гроза прозвучал 5 октября в 13:24. Сам населенный пункт расположен в Купянском районе Харьковской области. Он находится в 35 километрах от линии фронта.
- Известно, что оккупанты ударили по магазину-кафе ракетой "Искандер". Этот удар стал самым большим по количеству жертв с начала полномасштабного вторжения.
- У следствия было несколько версий. Одна из них – умышленная наводка на кафе, ведь там проводили поминки. Собственно более 50 человек проверили на возможную причастность к наведению российской ракеты.
- Вскоре следователи установили имена тех, кто навел "Искандер" на кафе в Грозе. Речь идет о 30-летнем Владимире Мамоне и его младшем брате, 23-летнем Дмитрии Мамоне. Они перешли на сторону врага, когда он оккупировал часть Харьковской области.
- Известно, что "Искандер-М" враг выпустил с территории Белгородской области. В результате этой жуткой атаки погибли 59 человек.