8-річний Іванко Козир – наймолодша жертва ракетного удару по селі Гроза. Разом із ним поховали батька Ігоря, дідуся Анатолія, а також тітку Ольгу. Його матір наразі перебуває у лікарні, адже вона зазнала поранень внаслідок атаки.
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Ваня був світлий хлопчик, – бабуся
Ваня був гарний, світлий хлопчик. Він був добрий, любив навчатися. Це син мого сина. Син загинув й онук. Невістка жива, вона в лікарні зараз. Я ще не знаю, як вона. Мені ще треба до неї поїхати,
– розповіла Валентина, бабуся хлопчика.
Вона додала, що в неї було двоє онуків. Молодшого забрала російська ракета. Старший – син доньки – наразі перебуває на Волині.
Зауважимо, що станом на 12 жовтня 2023 року поховали вже 44 загиблих внаслідок ракетного удару по кафе. 35 із них – у самому селі Гроза, розповів начальник Шевченківської військової адміністрації Сергій Старіков.
У селі Гроза попрощалися з 8-річним Іванком Козирем і його рідними / Фото Олександр Ставицький, "Суспільне"
Ракетний удар по селі Гроза: що відомо
- Вибух у селі Гроза пролунав 5 жовтня о 13:24. Сам населений пункт розташований у Куп'янському районі, що на Харківщині. Він за 35 кілометрів від лінії фронту.
- Відомо, що окупанти вдарили по магазину-кафе ракетою "Іскандер". Цей удар став найбільшим за кількістю жертв від початку повномасштабного вторгнення.
- У слідства було кілька версій. Одна із них – навмисне наведення на кафе, адже там проводили поминки. Власне, понад 50 людей перевірили на можливу причетність до наведення російської ракети.
- Невдовзі слідчі встановили імена тих, хто навів "Іскандер" на кафе у Грозі. Мовиться про 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата, 23-річного Дмитра Мамона. Вони перейшли на бік ворога, коли він окупував частину Харківщини.
- Відомо, що "Іскандер-М" ворог випустив з території Бєлгородської області. Внаслідок цієї моторошної атаки загинули 59 людей.