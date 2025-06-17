Журналистка получила ранения от стекла и, вероятно, контузию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Евгении Вирлич.
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Россия повредила квартиру херсонской журналистки
В результате ночной атаки по Киеву осколки выбитого стекла ранили главного редактора Кавун.City Евгению Вирлич. Пострадала также квартира, в которой она временно проживала.
Это не самые трешовые фото сегодняшней ночи, когда наш временный дом в Киеве посетил пушкинизм. Приветы из Крыма сейчас выглядят именно так,
– написала журналистка.
В соцсетях Вирлич показала фото с места удара и осколки стекла. Один из кусков застрял в волосах. Она отметила, что это спасло ей жизнь.
Обломок стекла, что мог ранить журналистку / Фото Facebook Евгения Вирлич
Повреждения временной квартиры / Фото Facebook Евгения Вирлич
Журналистка рассказала, что за 20 минут до взрыва завершила презентацию о декоммунизации и деколонизации топонимов в Херсоне. Это совпадение она назвала символическим.
Напомним, в ночь на 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате обстрелов возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. По предварительной информации, в целом в результате обстрела Украины погибли по меньшей мере 12 человек.