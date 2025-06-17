Журналістка отримала поранення від скла та, ймовірно, контузію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Євгенії Вірлич.

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Росія пошкодила квартиру херсонської журналістки

У результаті нічної атаки по Києву уламки вибитого скла поранили головну редакторку Кавун.City Євгенію Вірлич. Постраждала також квартира, в якій вона тимчасово мешкала.

Це не найбільш трешові фото сьогоднішньої ночі, коли до нашої тимчасової хати у Києві завітав пушкінізм. Привіти з Криму наразі виглядають саме так,

– написала журналістка.

У соцмережах Вірлич показала фото з місця удару та уламки скла. Один зі шматків застряг у волоссі. Вона зазначила, що це врятувало їй життя.

Уламок скла, що міг поранити журналістку / Фото Facebook Євгенія Вірлич

Пошкодження тимчасової квартири / Фото Facebook Євгенія Вірлич

Журналістка розповіла, що за 20 хвилин до вибуху завершила презентацію про декомунізацію та деколонізацію топонімів в Херсоні. Цей збіг вона назвала символічним.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок обстрілів виникли пожежі й зафіксовано значні руйнування. За попередньою інформацією, загалом внаслідок обстрілу України загинули щонайменше 12 людей.