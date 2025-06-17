Сейчас большинство остается в больнице. Об этом сообщил директор КНП "Киевская городская клиническая больница № 12" Сергей Дубров в эфире "КИЕВ24", передает 24 Канал.

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Сотни пострадавших и десятки погибших из-за атаки на Киев

В Киевскую городскую клиническую больницу № 12 были госпитализированы 27 человек, которые пострадали в результате ракетного удара по Киеву 17 июня. По словам Сергея Дуброва, по состоянию на 19 июня выписано 13 пациентов, остальные 14 остаются под медицинским наблюдением.

Одна из пациенток до сих пор находится в отделении интенсивной терапии из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Ее состояние стабильное, ближайшее время женщину планируют перевести в отделение политравмы, где уже лечатся 12 человек.

Один пациент с ранениями мягких тканей конечностей, а также с отравлением продуктами горения, переведен в отделение пульмонологии. Это наш самый старший пациент – ему 95 лет,

– сообщил врач.

Как передает Дубров, состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, стабильное.

Напомним, что в Соломенском районе столицы ракета попала в многоэтажку. Поисково-спасательная операция продолжалась более 39 часов. Всего в результате атаки на столицу, к сожалению, погибли 28 человек.