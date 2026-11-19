Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х.

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Что известно о падении обломков на территории МИД?

По словам Сибиги, в результате российского удара по столице обломки беспилотника упали на территорию украинского Министерства иностранных дел.

Министр отметил, что их планируют добавить в музейную коллекцию ведомства. В то же время он резко обратился к российским оккупантам, подчеркнув, что им не удастся запугать украинских дипломатов.

А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое, недипломатичное послание: убирайтесь за российским военным кораблем, отбросы. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию– написал Сибига.

Повреждения внутри МИД / Фото Андрея Сибиги

Информации о пострадавших или повреждениях здания украинского МИД в сообщении министра нет.

Что известно о повреждениях посольств Нидерландов и Австрии?

Во время той же российской атаки один из беспилотников попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов в Киеве.

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Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен подтвердил, что дипломатическое представительство получило незначительные повреждения.

При этом никто из сотрудников посольства не пострадал.

Мы выясняем, что именно произошло. Сейчас нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников– отметил Берендсен.

В свою очередь Андрей Сибига опубликовал фотографии поврежденного посольства и призвал международное сообщество решительно отреагировать на российскую атаку.

Кроме того, глава украинского МИД сообщил, что в результате российских ударов по Киеву также пострадало здание посольства Австрии.

Сибига раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который находился в китайском Шэньчжэне.

Путин изображал из себя мирового лидера в Шэньчжэне. На самом деле он является международным преступником и террористом. И относиться к нему нужно соответственно– подчеркнул министр.

Он также выразил солидарность с австрийскими дипломатами и призвал международное сообщество к решительному ответу на жестокие российские атаки.

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Информации о масштабах повреждений австрийского посольства и возможных пострадавших пока нет.

Какие еще дипломатические учреждения пострадали от российских атак?

Напомним, 17 ноября в результате российской атаки на Днепр пострадало Почетное консульство Австрии. Несмотря на повреждения, учреждение продолжило работу.

Ранее, 24 мая 2026 года, во время массированной атаки на Киев было повреждено посольство Азербайджана. В здании дипломатического представительства выбило окна.