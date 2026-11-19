Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. Інформацію про пошкодження посольства також підтвердив очільник МЗС Нідерландів Том Берендсен.

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Що відомо про падіння уламків на території МЗС?

За словами Сибіги, внаслідок російського удару по столиці уламки безпілотника впали на територію українського Міністерства закордонних справ.

Міністр зазначив, що їх планують додати до музейної колекції відомства. Водночас він різко звернувся до російських окупантів, наголосивши, що їм не вдасться залякати українських дипломатів.

А російським терористам наша дипломатична служба має просте, недипломатичне послання: ідіть за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію– написав Сибіга.

Пошкодження всередині МЗС / Фото Андрія Сибіги

Інформації про постраждалих або пошкодження будівлі українського МЗС у повідомленні міністра немає.