Удар дронами по Киеву: горел жилой дом – кадры
- В Киеве загорелся жилой дом из-за падения обломков сбитого дрона.
- Пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали, пострадавших нет.
В столице вечером в пятницу, 21 марта, в результате российской атаки загорелся жилой дом. Произошло падение обломков сбитого вражеского дрона на крышу здания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели обнародовали кадры пожара и ликвидации возгорания.
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Какие последствия атаки на Киев
В Киеве в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе. На третьем этаже многоэтажки, по данным спасатели, вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на мансардный этаж.
Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек. Пожар ликвидировали в 23:29 площадью 100 квадратных метров. Пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Спасатели также опубликовали кадры с места возгорания в столице.
В Киеве в жилом доме вспыхнул пожар в результате атаки / Фото ГСЧС Украины
Напомним, что россияне атаковали Киев с помощью ударных беспилотников. Городской голова Виталий Кличко сообщал, что к медикам за помощью никто не обращался. В то же время удары врага фиксировали и в других городах, в частности в Запорожье.