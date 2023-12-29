Сначала движение поездов перекрывали по этой станции, однако впоследствии там возобновили движение. Очевидцы рассказали, что до сих пор приходят в себя от взрыва, который произошел рядом со станцией.

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Как люди приходят в себя от взрыва возле станции метро "Лукьяновская"

Находившиеся на месте происшествия журналисты "Радио Свободы" расспросили людей, что они чувствовали, сидя в укрытии на станции метро "Лукьяновская". Одна очевидца рассказала, что взрыв был действительно ощутим на станции метро.

Словно вибрация была под ногами несколько раз и казалось, что сейчас начнет потолок сыпаться прямо в метро на перроне. Очень страшно было,

– рассказала она.

Кроме того, мужчина, также находившийся на станции метро "Лукьяновская" во время тревоги, рассказал, что спустился туда после того, как услышал сильный взрыв. До этого он передвигался по Киеву на своем автомобиле.

"Все, как в голливудских фильмах показывают: волна, взрыв, увидел клуб дыма за тем зданием и пошел на "Лукьяновскую"", – рассказал он.

Мужчина рассказал, что в результате атаки его автомобиль получил повреждения. Сейчас он звонит страхователям, спросить, что делать дальше.

Что рассказали очевидцы о взрыве возле станции метро "Лукьяновская": Видео "Радио Свободы"

На видео "Радио Свободы" можно увидеть, как спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки вблизи станции метро "Лукьяновская". Там на улице Юрия Ильенко перекрыли движение для транспорта, чтобы очистить дороги от обломков российского оружия.

В Киеве в результате атаки пострадала станция метро "Лукьяновская"