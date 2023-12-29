Спочатку рух поїздів перекривали цією станцією, однак згодом там відновили рух. Очевидці розповіли, що й досі оговтуються від вибуху, який стався поруч зі станцією.

До теми Київ після масованого удару: де погіршилась якість повітря і перекрито рух транспорту

Як люди оговтуються від вибуху біля станції метро "Лук'янівська"

Журналісти "Радіо Свободи", які перебували на місці події, розпитали людей, що вони відчували, сидячи в укритті на станції метро "Лук'янівська". Одна очевидиця розповіла, що вибух був дійсно відчутним на станції метро.

Немов вібрація була під ногами декілька разів і здавалося, що зараз почне стеля сипатися прямо в метро на пероні. Дуже страшно було,

– розповіла вона.

Крім того, чоловік, який також перебував на станції метро "Лук'янівська" під час тривоги, розповів, що спустився туди після того, як почув сильний вибух. До цього він пересувався Києвом на своїй автівці.

"Все, як у голлівудських фільмах показують: хвиля, вибух, побачив клубу диму за тією будівлею і пішов на "Лук'янівську"", – розповів він.

Чоловік розповів, що внаслідок атаки його автівка зазнала пошкоджень. Зараз він дзвонить страхувальникам, запитати, що робити далі.

Що розповіли очевидці про вибух біля станції метро "Лук'янівська": Відео "Радіо Свободи"

На відео "Радіо Свободи" можна також побачити, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки поблизу станції метро "Лук'янівська". Наразі там на вулиці Юрія Іллєнка перекрили рух для транспорту, щоб очистити дороги від уламків російської зброї.

У Києві внаслідок атаки постраждала станція метро "Лук'янівська"