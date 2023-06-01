Это еще одна реакция городского головы на ракетный удар, нанесенный россиянами этой ночью. К сожалению, в результате атаки погибла одна девочка, а также еще один ребенок получил ранения.

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Мероприятия 1 июня будут отменены

Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены,

– отметил он.

Отметим, что по состоянию на 07:00 в КГВА обновили информацию о пострадавших, а также жертве ракетного удара. По имеющимся данным, в Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 10 получили ранения, среди них – 1 ребенок. В Днепровском районе ранены два человека.

Позже в полиции Киева уточнили. По состоянию на 07:49 стало известно об 11 раненых с разной степенью тяжести. Что касается жертв ракетной атаки, то ими стали 33-летняя женщина, 34-летняя мать со своей 9-летней дочкой.

Как выяснилось позже, жертв можно было избежать. Причиной этого стало укрытие, которое было закрытым. Не все могли попасть в хранилище, чтобы спастись от ракетного удара.

Власти устроили проверку, полиция начала расследование

Мэр Виталий Кличко отметил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты по муниципальной безопасности. Они занимаются выяснением, почему к укрытию в медицинском заведении не могли попасть жители.

Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать,

– отметил он.