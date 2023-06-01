Это еще одна реакция городского головы на ракетный удар, нанесенный россиянами этой ночью. К сожалению, в результате атаки погибла одна девочка, а также еще один ребенок получил ранения.
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Мероприятия 1 июня будут отменены
Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены,
– отметил он.
Отметим, что по состоянию на 07:00 в КГВА обновили информацию о пострадавших, а также жертве ракетного удара. По имеющимся данным, в Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 10 получили ранения, среди них – 1 ребенок. В Днепровском районе ранены два человека.
Позже в полиции Киева уточнили. По состоянию на 07:49 стало известно об 11 раненых с разной степенью тяжести. Что касается жертв ракетной атаки, то ими стали 33-летняя женщина, 34-летняя мать со своей 9-летней дочкой.
Как выяснилось позже, жертв можно было избежать. Причиной этого стало укрытие, которое было закрытым. Не все могли попасть в хранилище, чтобы спастись от ракетного удара.
Власти устроили проверку, полиция начала расследование
- Мэр Виталий Кличко отметил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты по муниципальной безопасности. Они занимаются выяснением, почему к укрытию в медицинском заведении не могли попасть жители.
Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать,
– отметил он.
- Также отреагировал на ситуацию глава Деснянского РВА Дмитрий Ратников. Он передал комментарий директору поликлиники №3. По словам последнего, центральный вход открыл работник ночной смены. Поскольку другие входы не были открыты, то к укрытию не все успели попасть.
- Ратников добавил, что с руководством и специалистами департамента муниципальной безопасности КГВА ведется работа. Глава РВА отметил, что на доклад вызвали всех ответственных лиц и что будут приняты "жесткие решения".
- Министр внутренних дел Игорь Клименко возмущен ситуацией. По словам главы ведомства, закрытые бомбоубежища во время войны – не об обычном безразличии, а о преступлении. Полиция Киева уже начала уголовное производство по этому поводу.