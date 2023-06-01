Це ще одна реакція міського голови на ракетний удар, якого завдали росіяни цієї ночі. На жаль, внаслідок атаки загинула одна дівчинка, а також ще одна дитина зазнала поранень.

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Заходи 1 червня скасують

Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, скасовані,

– зазначив він.

Зауважимо, що станом на 07:00 у КМВА оновили інформацію щодо постраждалих, а також жертви ракетного удару. За наявними даними, у Деснянському районі загинули троє людей, зокрема дитина. Ще 10 зазнали поранень, серед них – 1 дитина. У Дніпровському районі поранені двоє людей.

Згодом у поліції Києва уточнили. Станом на 07:49 стало відомо про 11 поранених з різним ступенем тяжкості. Що стосується жертв ракетної атаки, то ними стали 33-річна жінка, 34-річна матір зі своєю 9-річною донечкою.

Як з'ясувалося потім, жертв можна було уникнути. Причиною цього стало укриття, яке було закритим. Тож, не всі могли потрапити до сховища, щоб врятуватися від ракетного удару.

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Міський голова Віталій Кличко зазначив, що до поліклініки у Деснянському районі виїхали фахівці з муніципальної безпеки. Вони займаються з'ясуванням, чому до укриття у медичному закладі не могли потрапити мешканці.

Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати,

– зазначив він.