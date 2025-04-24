Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Игоря Клименко, которые цитирует издание "Новости.LIVE".

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Какую обновленную информацию о жертвах рассказали в МВД

Глава МВД отметил, что сейчас четко можно говорить о 8 погибших в результате вражеской атаки по Киеву.

Девятое лицо, которое мы считали погибшим, – это были остатки тел других жертв, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе,

– отметил Клименко.

Он также подчеркнул, что из-за вражеской атаки в Киеве более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях.

"Что касается работы по городу Киеву, прилетов было достаточно много, поэтому одновременно в одной смене работает у нас около 500 работников Государственной службы по чрезвычайной ситуации и такое же количество следователей, оперативных подразделений, участковых офицеров полиции, криминалистов", – резюмировал министр.

В Офисе генпрокурора также подтвердили, что сейчас известно о 8 погибших в результате вражеской атаки по Киеву 24 апреля. Поисково-спасательная операция в Святошинском районе Киева продолжается, под завалами дома еще могут быть люди.

К слову, ранее стало известно, что из-под завалов дома в Киеве, который был разрушен в результате атаки врага 24 апреля, достали тело молодого человека. Он пробыл там более 6 часов.