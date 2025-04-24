Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Какие повреждения получил Центральный дворец бракосочетаний в Киеве

В Минюсте рассказали, что в Центральном дворце бракосочетаний в Киеве в результате вражеской атаки были выбиты окна и поврежден интерьер. В министерстве напомнили, что это место, где ежедневно рождаются новые семьи.

Несмотря на это, сотрудники ЗАГСа продолжают работу. Прием граждан ведется без сбоев, все основные услуги предоставляются в полном объеме,

– говорится в заметке.

Повреждения в Центральном дворце бракосочетаний в Киеве после атаки 24 апреля / Видео Минюст

В то же время в министерстве сообщили, что торжественные регистрации из Центрального дворца бракосочетаний временно перенесены в другие отделы.

К слову, в результате массированной атаки по Киеву 24 апреля больше всего пострадал Святошинский район. Там был разрушенный дом, вспыхнули пожары, а также были погибшие и пострадавшие граждане.