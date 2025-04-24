Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ігоря Клименка, які цитує видання "Новини.LIVE".

До теми Унаслідок атаки у Києві постраждав Центральний палац одружень: які там наслідки

Яку оновлену інформацію щодо жертв розповіли у МВС

Глава МВС наголосив, що зараз чітко можна говорити про 8 загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву.

Дев'ята особа, яку ми вважали загиблою, – це були рештки тіл інших жертв, які зараз перебувають на судовомедичній експертизі,

– зауважив Клименко.

Він також підкреслив, що через ворожу атаку у Києві більше ніж 70 людей зазнали поранення, 44 особи зараз перебувають в медичних закладах.

"Що стосується роботи по місту Києву, прильотів було достатньо багато, тому одночасно в одній зміні працює в нас близько 500 працівників Державної служби за надзвичайною ситуацією і така ж кількість слідчих, оперативних підрозділів, дільничних офіцерів поліції, криміналістів", – резюмував міністр.

В Офісі генпрокурора також підтвердили, що наразі відомо про 8 загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 24 квітня. Пошуково-рятувальна операція у Святошинському районі Києва триває, під завалами будинку ще можуть бути люди.

До слова, раніше стало відомо, що з-під завалів будинку у Києві, який був зруйнований внаслідок атаки ворога 24 квітня, дістали тіло молодого чоловіка. Він пробув там понад 6 годин.