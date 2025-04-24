Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины, председателя Киевской ОГА Николая Калашника и "РБК-Украина".

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Какие последствия атаки врага по Киеву

В ГСЧС рассказали, что в результате вражеской атаки в столице произошли разрушения в жилых домах. Там продолжаются поиски людей под завалами.

Возникли пожары в гаражах, админздания, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание,

– говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки по Киеву 24 апреля / Фото ГСЧС

По предварительным данным, по состоянию на 7:30 погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 70 пострадавших. 42 граждан госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

На месте попадания в Киеве работают спасатели / Видео "РБК-Украина"

Журналисты также публикуют видео из Святошинского района, который больше всего пострадал в результате российского массированного обстрела Киева.

Что сейчас происходит в Святошинском районе Киева / Видео "РБК-Украина"

Что известно о последствиях атаки врага по Киевской области

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в результате ночной вражеской атаки по области 24 апреля в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе гражданки испытали острую реакцию на стресс, им оказали всю необходимую помощь на месте.

По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта,

– рассказал глава ОГА.

Он также отметил, что в Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.

Последствия вражеской атаки по Киевской области 24 апреля / Фото из телеграм-канала Николая Калашника

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.