Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Игоря Клименко и ГСЧС Киева.

К теме Очень много людей умерло, которых я знала, - жительница Святошинского района Киева

Что происходит на месте атаки в Киеве

Игорь Клименко рассказал, что больше всего в результате ночной атаки пострадал Киев. Спасатели работали на 13 локациях.

Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки,

– сказал министр.

Он также отметил, что из-под руин слышны телефонные звонки. Поэтому поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех.

"Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей", – отметил глава МИД.

Клименко отметил, что всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции. Важно помочь пострадавшим пережить острую фазу и в нужный момент выявить психологическую травму, которая требует дальнейшего лечения,

– отметил министр.