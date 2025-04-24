В результате вражеской атаки пострадали три района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Актуально Тревога по всей Украине: Россия запустила "Калибры"

Главное о вражеском ударе по Киевской области

О работе ПВО в области Киевская ОВА сообщила примерно в 1 ночи. Власти заявляли, что это ракетная атака и просили всех оставаться в укрытиях.

О движении ракет на Киевщину также сообщали Воздушные силы. До этого также была информация о движении "Шахедов" в сторону области.

Позже Николай Калашник рассказал о последствиях атаки. По его словам, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, произошел пожар в одном из магазинов. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

Также пожар в лесу возник в Вышгородском районе. А в Броварском – горел травяной настил.

Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается,

– добавил он.

Последствия вражеской атаки по Киевской области / Фото Николая Калашника, председателя Киевской ОГА

Заметим, что взрывы также раздавались в Киев. Столица подверглась комбинированной атаке баллистикой и "Шахедами". В результате удара загорелись дом, авто и нежилые здания. Известно о многих пострадавших, среди которых – дети.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.