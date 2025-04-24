Внаслідок ворожої атаки постраждали три райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

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Про роботу ППО в області Київська ОВА повідомила приблизно о 1 ночі. Влада заявляла, що це ракетна атака та просила всіх залишатися в укриттях.

Про рух ракет на Київщину також повідомляли Повітряні сили. До цього також була інформація про рух "Шахедів" у бік області.

Згодом Микола Калашник розповів про наслідки атаки. За його словами, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, сталася пожежа в одному з магазинів. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.

Також пожежа у лісі виникла у Вишгородському районі. А у Броварському – горів трав'яний настил.

Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває,

– додав він.

Наслідки ворожої атаки по Київщині / Фото Миколи Калашника, голови Київської ОВА

Зауважимо, що вибухи також лунали в Київ. Столиця зазнала комбінованої атаки балістикою та "Шахедами". Внаслідок удару загорілися будинок, авто та нежитлові будівлі. Відомо про багато постраждалих, серед яких – діти.

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