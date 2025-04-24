Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Ігоря Клименка та ДСНС Києва.

До теми Дуже багато людей померло, яких я знала, — мешканка Святошинського району Києва

Що відбувається на місці атаки у Києві

Ігор Клименко розповів, що найбільше внаслідок нічної атаки постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях.

Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки,

– сказав міністр.

На місці атаки у Києві не можуть знайти 2 дітей / Відео ДСНС (18+)

Він також наголосив, що з-під руїн чути телефонні дзвінки. Тож пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх.

"Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей", – зазначив глава МЗС.

Наслідки нічної атаки по Києву 24 квітня / Фото ДСНС

Клименко зауважив, що загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 людей зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції. Важливо допомогти постраждалим пережити гостру фазу та в потрібний момент виявити психологічну травму, яка потребує подальшого лікування,

– зазначив міністр.