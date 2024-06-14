Начальник Киевской ОВА рассказал о последствиях этой атаки агрессора на Киевскую область. Руслан Кравченко сказал, есть ли попадания и пострадавшие.
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Какие последствия атаки на Киевскую область днем 14 июня
С самого утра в Киевской области объявляли воздушную тревогу. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов. Работали силы ПВО.
Вражеские БПЛА были уничтожены,
– заявил Руслан Кравченко.
Добавил, что в результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Впрочем, пожар оперативно ликвидировали.
Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют,
– подчеркнул чиновник.
Также в ОВА в очередной раз призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока не минует опасность.
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Что известно о вражеской атаке
- Тревогу на Киевщине снова объявили в 13:03. В ОВА сообщили, в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
- Заметим, что утром 14 июня оккупанты запустили ракеты на столицу, в частности. Мэр Киева Виталий Кличко около 10:30 сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.