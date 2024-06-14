Начальник Київської ОВА розповів про наслідки атаки агресора на Київщину. Руслан Кравченко сказав, чи є влучання та постраждалі.

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Які наслідки атаки на Київщину вдень 14 червня

З самого ранку в Київській області оголошували повітряну тривогу. Ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів. Працювали сили ППО.

Ворожі БпЛА було знищено,

– заявив Руслан Кравченко.

Додав, що внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загоряння трав'яного настилу. Втім, пожежу оперативно ліквідували.

Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалі відсутні,

– наголосив посадовець.

Також в ОВА вкотре закликали не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки не мине небезпека.

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Що відомо про ворожу атаку