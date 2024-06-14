На Київщині о 13:03 залунала сирена. Як розповіли у КОВА, тривога пов'язана із появою у повітряному просторі регіону ворожих БпЛА.

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Триває робота ППО

У повідомленні адміністрації йдеться, що у небі над Київщиною перебувають дрони. І наразі сили ППО ведуть вогонь по цілях.

Мешканців області закликали подбати про власну безпеку і не полишати укриттів до відбою.

️Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– попросили у КОВА.

Станом на 14:02 в Києві теж оголосили повітряну тривогу. Згодом небезпека виникла й для Чернігівщини та низки областей.

Моніторингові канали повідомили про рух невстановленого дрону з Броварів у напрямку Києва.

14:05 Повітряні сили заявили про роботу ППО на Київщині.