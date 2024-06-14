В Киевской области в 13:03 раздалась сирена. Как рассказали в КОВА, тревога связана с появлением в воздушном пространстве региона вражеских БПЛА.

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Продолжается работа ПВО

В сообщении администрации говорится, что в небе над Киевщиной находятся дроны. И сейчас силы ПВО ведут огонь по целям.

Жителей области призвали позаботиться о собственной безопасности и не оставлять укрытий до отбоя.

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– попросили у КОВА.

По состоянию на 14.02 в Киеве тоже объявили воздушную тревогу. Впоследствии, опасность возникла и для Черниговщины и ряда областей.

Мониторинговые каналы сообщили о движении неустановленного дрона из Броваров в направлении Киева.

14:05 Воздушные силы заявили о работе ПВО в Киевской области.

В сети сообщают о взрывах в Броварах и Киеве. В КМВА уточнили, что в окрестностях столицы силы ПВО работают по вражескому дрону.