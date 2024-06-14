Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он также отметил, что командование также делает все возможное, чтобы вводить в заблуждение врага и сохранить украинские борта, передает 24 Канал.

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Евлаш прокомментировал заявления оккупантов о якобы "уничтожении" самолетов

Российское минобороны на днях заявило, что оккупанты якобы "уничтожили" украинские самолеты на одном из аэродромов. Однако Илья Евлаш призывает доверять только проверенной информации, не вестись и не подыгрывать вражеским пропагандистским "вбросам", ведь оккупанты используют различные инструменты психологического и информационного воздействия.

Сейчас в публичном пространстве появляются и видеоматериалы, и видеокомментарии о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что мы не можем сообщать, когда враг попадает, например, или в макет, или в настоящий самолет. Потому что это – подыгрывание врагу,

– заявил Евлаш.

В Воздушных силах также добавили, что делают все возможное для того, чтобы уберечь авиацию и наших людей. Евлаш объяснил, что среди таких мер есть маневрирование, перемещения и другие способы введения в заблуждение противника. Поэтому спикер призвал украинцев сохранять сознательный ум и доверять объективной информации, а не той, которая распространяется российскими пропагандистами.

Важно. Россия не прекращает обстреливать территорию Украины. Так, 14 июня враг в очередной раз атаковал нашу страну ракетами различных типов и дронами-камикадзе. Украинские защитники провели мощную боевую работу и сбили все "Шахеды", а также часть ракет. Именно поэтому Воздушные силы нуждаются в большем количестве систем ПВО, чтобы закрыть украинское небо.

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