Оккупанты попали в предприятие на Киевщине: вспыхнул масштабный пожар

К вечеру 15 апреля вражеские войска нанесли удар по Киевской области. В одном из районов российская цель попала в производственно-складское здание предприятия.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

Чрезвычайники проинформировали, что враг атаковал Белоцерковский район Киевской области, попав в производственно-складское здание предприятия.

На месте прилета вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил площадь 800 квадратных метров. По состоянию на 23:02 продолжается ликвидация последствий.

По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

Последствия атаки на Киевщину: смотрите фото ГСЧС

Заметим, что в 19:13 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в направлении Киевской области, уже через несколько минут местные услышали звуки взрывов. По данным властей, силы ПВО работали по вражеским целям.

В этот день взрывы гремели уже не впервые – ночью и утром 15 апреля ударные беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры. В Обуховском районе повреждены хозяйственные постройки двух частных домовладений.

