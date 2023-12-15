Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал 24 Каналу очередную вражескую атаку. По его словам, активность России 14 декабря могла быть связана с "прямой линией" Владимира Путина.
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Так, "Кинжал" – редкая и дорогостоящая ракета, которую последний раз оккупанты запускали в августе этого года. Тогда под ударом оказались аэродромы в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Ее использовали именно в тот день, когда было обращение Путина, чтобы удовлетворить его помешанное эго,
– констатировал Коваленко.
Это лишь подчеркивает потребность диктатора в террористических актах для самоутверждения.
Россияне руководствуются исключительно политическими мотивами
Атака "Кинжалами" 14 декабря в очередной раз продемонстрировала зависимость России от политических решений и ее полное нивелирование военной целесообразности.
У них все так и делается. Наступления проходят под Новый год или так называемые "президентские выборы". Никакой рациональности тактического значения – исключительно политический момент,
– подчеркнул Коваленко.
Именно так объясняют, в частности, активизацию оккупантов возле Авдеевки Донецкой области. Обострение возле прифронтового города началось 10 октября, но с тех пор враг не достиг значительных успехов. Зато несёт огромные потери – самые большие за 2023 год, по данным британской разведки.
Атака 14 декабря: основное
- Россияне запустили три аэробалистические ракеты "Кинжал" в направлении Киева и Староконстантинова в Хмельницкой области. ПВО сбила одну из них в Киевской области.
- В Хмельницкой области раздались взрывы уже через 10 минут после тревоги. Враг попал в аэродром, но авиацию оттуда уже давно рассредоточили по разным местам.
- Как известно, ракеты "Кинжал" преодолевают тысячи километров за считанные минуты. Поэтому украинцам следует сразу реагировать на воздушную тревогу.