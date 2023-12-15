Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал 24 Каналу очередную вражескую атаку. По его словам, активность России 14 декабря могла быть связана с "прямой линией" Владимира Путина.

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Так, "Кинжал" – редкая и дорогостоящая ракета, которую последний раз оккупанты запускали в августе этого года. Тогда под ударом оказались аэродромы в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Ее использовали именно в тот день, когда было обращение Путина, чтобы удовлетворить его помешанное эго,

– констатировал Коваленко.

Это лишь подчеркивает потребность диктатора в террористических актах для самоутверждения.

Обратите внимание! Такого же мнения советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он также добавил, что Россия через атаку пыталась давить на европейских лидеров, которые как раз решали, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Россияне руководствуются исключительно политическими мотивами

Атака "Кинжалами" 14 декабря в очередной раз продемонстрировала зависимость России от политических решений и ее полное нивелирование военной целесообразности.

У них все так и делается. Наступления проходят под Новый год или так называемые "президентские выборы". Никакой рациональности тактического значения – исключительно политический момент,

– подчеркнул Коваленко.

Именно так объясняют, в частности, активизацию оккупантов возле Авдеевки Донецкой области. Обострение возле прифронтового города началось 10 октября, но с тех пор враг не достиг значительных успехов. Зато несёт огромные потери – самые большие за 2023 год, по данным британской разведки.

Атака 14 декабря: основное