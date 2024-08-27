Утром глава ОВА Андрей Райкович констатировал, что противовоздушная оборона эффективно работала по вражеским целям. Фиксируют сбитые БПЛА.

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Российский обстрел дронами Кировоградщины

По словам чиновника, обломки одного из дронов упали на территории частного домовладения в Александрийском районе. Соответствующие службы выехали на место происшествия.

Во время воздушных тревог результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Есть сбитие вражеских дронов,

– констатировал председатель ОВА.

В то же время Андрей Райкович отметил, что информация относительно атаки уточняется. Следует ожидать больше сообщений от областной военной администрации в ближайшее время.

Воздушную тревогу на территории Кировоградской области ночью и утром 27 августа объявляли 4 раза:

с 23:17 по 02:35;

с 03:11 по 04:18;

с 04:24 по 06:52;

с 09:16 по 09:42.

Обратите внимание! Воздушные силы отчитались о ночной работе противовоздушной обороны. По словам защитников неба, боевая работа велась в большинстве регионов страны, в частности в Кировоградской, а также в Киевской, Хмельницкой, Ровненской, Винницкой, Черкасской и других областях.

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Добавим, что по состоянию на 09:00 (27 августа) в ходе боевой работы противовоздушной обороне удалось сбить 5 крылатых ракет Х-101, а также 60 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Важно, что вражеские дроны продолжают находиться в воздушном пространстве нашего государства по состоянию на 10:50.