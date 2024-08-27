Наши военные 26 августа отбили самую массированную атаку России – тогда враг запустил по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов.
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Что известно об атаке 27 августа
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью на 27 августа оккупанты ударили по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В частности, оккупанты атаковали:
- тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые запустили с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области России;
- баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма;
- крылатой ракетой "Искандер-К" из Воронежской области России;
- 5 крылатыми ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России;
- 81 ударным беспилотниками типа Shahed из Ейска и Курской области России.
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По состоянию на 9:00 27 августа наши военные сбили:
- 5 крылатых ракет Х-101;
- 60 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.
Наши военные сбили большинство дронов россиян ночью на 27 августа
Воздушные силы ВСУ объяснили, что случилось с другими дронами. В частности:
- еще 10 вражеских дронов были локально сбиты – вероятно, они упали на территории Украины,
- один – пересек границу с Беларусью,
- еще около десяти – по состоянию на 9:42 27 августа находятся в воздушном пространстве Украины. Продолжалась боевая работа.
К отражению воздушного нападения противника привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– заявили военные.
Они сообщили, что вели боевую работу в большинстве регионов страны. В частности, в Киевской, Хмельницкой, Ровненской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.