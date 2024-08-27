В регионе работали силы ПВО. Им удалось обезвредить враждебную цель, но, к сожалению, повреждения от падения обломков.

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Люди в результате атаки не пострадали

Председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что в результате атаки повреждение ЛЭП.

Есть сбитие воздушной цели врага. Благодарю наших воинов за их работу. Во время падения обломки повредили линию электропередач,

– сообщил он.

К счастью, в результате российской атаки никто из жителей не пострадал.

На месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Добавим, что в эту ночь взрывы также раздавались в Киеве и области и в Запорожье.

К сожалению, россияне попали ракетой еще по гостинице в Кривом Роге. По состоянию на 07:40 сообщалось о двух погибших. Еще минимум 5 человек достали из-под завалов. Они госпитализированы.