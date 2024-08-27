У регіоні працювали сили ППО. Їм вдалося знешкодити ворожу ціль, але, на жаль, є пошкодження від падіння уламків.
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Люди унаслідок атаки не постраждали
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що унаслідок атаки є пошкодження ЛЕП.
Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач,
– повідомив він.
На щастя, унаслідок російської атаки ніхто із мешканців не постраждав.
Наразі на місці падіння уламків працюють усі відповідні служби.
Додамо, що цієї ночі вибухи також лунали у Києві та області і Запоріжжі.
На жаль, росіяни влучили ракетою ще по готелю у Кривому Розі. Станом на 07:40 повідомлялося про 2 загиблих. Ще щонайменше 5 людей дістали з-під завалів. Вони госпіталізовані.