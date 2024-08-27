У регіоні працювали сили ППО. Їм вдалося знешкодити ворожу ціль, але, на жаль, є пошкодження від падіння уламків.

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Люди унаслідок атаки не постраждали

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що унаслідок атаки є пошкодження ЛЕП.

Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач,

– повідомив він.

На щастя, унаслідок російської атаки ніхто із мешканців не постраждав.

Наразі на місці падіння уламків працюють усі відповідні служби.

Додамо, що цієї ночі вибухи також лунали у Києві та області і Запоріжжі.

На жаль, росіяни влучили ракетою ще по готелю у Кривому Розі. Станом на 07:40 повідомлялося про 2 загиблих. Ще щонайменше 5 людей дістали з-під завалів. Вони госпіталізовані.