Известно, что в результате удара "Шахеда" мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Во время очередной атаки России он ехал на помощь местным жителям.

Смотрите также Больница, учебное заведение и дома: враг терроризировал гражданскую инфраструктуру Конотопа

Что известно о гибели мужчины в Конотопе

13 сентября прокуратура Сумской области сообщила, что в больнице умер 42-летний мужчина, который был ранен во время атаки России по Конотопу в ночь на 12 сентября.

По информации от городского головы Конотопа Артема Семенихина, говорится о Денисе Горохе, который во время атаки отправился на помощь местным.

В момент удара "Шахеда" мужчина находился в машине и получил открытую черепно-мозговую травму. Его забрали в реанимацию.

Городской голова также сообщил, что 14 сентября объявлен день траура в Конотопе из-за гибели мужчины.

Напомним, что в результате удара по Конотопу пострадали 14 человек. Удар был направлен на жилые дома, учебные заведения и медицины, а также объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.