Відомо, що внаслідок удару "Шахеда" чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму. Під час чергової атаки Росії він їхав на допомогу місцевим жителям.

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Що відомо про загибель чоловіка в Конотопі

13 вересня прокуратура Сумської області повідомила, що в лікарні помер 42-річний чоловік, якого було поранено під час атаки Росії по Конотопу у ніч на 12 вересня.

За інформацією від міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, мовиться про Дениса Гороха, який під час атаки вирушив на допомогу місцевим.

В момент удару "Шахеда" чоловік перебував в автівці та отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його забрали до реанімації.

Міський голова також повідомив, що 14 вересня оголошено день жалоби у Конотопі через загибель чоловіка.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Конотопу постраждали 14 людей. Удар був спрямований на житлові будинки, заклади освіти та медицини, а також об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури.