В субботу, 13 мая, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстреле Константиновки, в результате чего погибли два человека и были ранены еще 11 человек. Также ситуацию прокомментировали в офисе Генерального прокурора.

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Что известно

Стоит сказать, что атаковали оккупанты город с помощью артиллерии и реактивных систем залпового огня "Смерч". Среди пострадавших двое подростков – 15 и 16 лет, а среди погибших – одна девушка-подросток.

Также из-за этого удара:

полностью разрушен один частный дом;

повреждены 4 многоэтажки;

3 частных дома;

2 магазина;

админздание;

заведение культуры.

Второй день подряд россияне наносят массированные удары по Константиновке. Несомненно, они будут продолжать бить по гражданским, пока мы их не выгоним с нашей земли,

– написал Кириленко.

Последствия обстрела Константиновки / фото ОВА и Донецкой областной прокуратуры

Кроме того, в Офисе Генпрокурора констатировали, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

Обратите внимание! В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. Собственно, не стоит сомневаться, что захватчики будут отвечать за все, что совершили против нашего государства.

Обстрел Николаева