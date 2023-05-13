У суботу, 13 травня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріл Костянтинівки, через який загинуло дві людини та було поранено ще 11 осіб. Також ситуацію прокоментували в Офісі Генерального прокурора.

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Що відомо

Варто сказати, що атакували окупанти місто з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Смерч". Серед постраждалих є двоє підлітків – 15 та 16 років, а серед загиблих – одна дівчина-підліток.

Також через цей удар:

повністю зруйновано один приватний будинок;

пошкоджено 4 багатоповерхівки;

3 приватні будинки;

2 крамниці;

адмінбудівлю;

заклад культури.

Другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці. Без сумніву, вони продовжуватимуть бити по цивільних, поки ми їх не виженемо з нашої землі,

– написав Кириленко.

Наслідки обстрілу Костянтинівки / фото ОВА та Донецької обласної прокуратури

Окрім того, в Офісі генпрокурора констатували, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Зверніть увагу! В Офісі Генерального прокурора наголосили, що прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії. Власне, не варто сумніватися, що загарбники відповідатимуть за все, що скоїли проти нашої держави.

Обстріл Миколаєва