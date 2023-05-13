У суботу, 13 травня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріл Костянтинівки, через який загинуло дві людини та було поранено ще 11 осіб. Також ситуацію прокоментували в Офісі Генерального прокурора.

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Що відомо

Варто сказати, що атакували окупанти місто з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Смерч". Серед постраждалих є двоє підлітків – 15 та 16 років, а серед загиблих – одна дівчина-підліток.

Також через цей удар:

  • повністю зруйновано один приватний будинок;
  • пошкоджено 4 багатоповерхівки;
  • 3 приватні будинки;
  • 2 крамниці;
  • адмінбудівлю;
  • заклад культури.

Другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці. Без сумніву, вони продовжуватимуть бити по цивільних, поки ми їх не виженемо з нашої землі,
– написав Кириленко.

Наслідки обстрілу Костянтинівки / фото ОВА та Донецької обласної прокуратури

Окрім того, в Офісі генпрокурора констатували, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Миколаєва

  • У ніч проти 13 травня російські окупанти також атакували Миколаїв, через що постраждав цивільний об'єкт. Про це проінформував глава ОВА Віталій Кім.
  • За його словами, на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
  • Жертв внаслідок цього немає, однак є троє постраждалих. Одну особу довелось навіть госпіталізувати.