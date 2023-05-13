У суботу, 13 травня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріл Костянтинівки, через який загинуло дві людини та було поранено ще 11 осіб. Також ситуацію прокоментували в Офісі Генерального прокурора.
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Що відомо
Варто сказати, що атакували окупанти місто з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Смерч". Серед постраждалих є двоє підлітків – 15 та 16 років, а серед загиблих – одна дівчина-підліток.
Також через цей удар:
- повністю зруйновано один приватний будинок;
- пошкоджено 4 багатоповерхівки;
- 3 приватні будинки;
- 2 крамниці;
- адмінбудівлю;
- заклад культури.
Другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці. Без сумніву, вони продовжуватимуть бити по цивільних, поки ми їх не виженемо з нашої землі,
– написав Кириленко.
Наслідки обстрілу Костянтинівки / фото ОВА та Донецької обласної прокуратури
Окрім того, в Офісі генпрокурора констатували, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Обстріл Миколаєва
- У ніч проти 13 травня російські окупанти також атакували Миколаїв, через що постраждав цивільний об'єкт. Про це проінформував глава ОВА Віталій Кім.
- За його словами, на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
- Жертв внаслідок цього немає, однак є троє постраждалих. Одну особу довелось навіть госпіталізувати.