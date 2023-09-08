В Министерстве внутренних дел поделились мощным кадром. На нем можно увидеть момент спасения полицейского охраны в Кривом Роге.

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Попал под завалы

Спасибо всем за спасенные жизни,
– написал Игорь Клименко.


Полицейского доставали из-под завалов / Фото Игоря Клименко

Отметим, что российские военные обстреляли Кривой Рог около 9 утра. Тогда воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины.

Впоследствии стало известно о прилете по центру Кривого Рога. Враг разрушил одно из административных зданий полиции. На выложенных в сеть кадрах можно увидеть уничтоженные автомобили полиции охраны.

На месте прилета спасатели боролись с огнем площадью 200 квадратных метров. Также известно о том, что пострадали соседние жилые дома.

Практически сразу же сообщили, что погиб один полицейский охраны. Что касается пострадавших, то их количество очень быстро росло. Сначала писали о 9, а по состоянию на 12:00 – 52, рассказали в ГСЧС.

Он отметил, что в Школе искусства (бывшем Центрально-Городском райкоме) разворачивают штаб помощи людям. Им будут предоставлять строительные материалы, собирать заявки на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и прочее.

Утром россияне атаковали Сумы и Запорожье

  • На рассвете россияне атаковали Сумы. Известно, что около половины шестого раздалась воздушная тревога, а через несколько минут – взрывы. Местные власти затем сообщили, что работала ПВО.
  • Позже городской глава Сум Александр Лисенко отметил, что враг ракетой попал в частные дома в районе Казацкого проспекта. Один дом разрушен, а еще несколько получили повреждения.
  • В результате пострадали три человека.
  • Затем россияне атаковали Запорожье. В ОВА отметили, что враг выпустил две ракеты. Предварительно, говорится о баллистике. Ими атаковали объекты гражданской инфраструктуры.
  • Известно, что взрывной волной повредило окна в многоэтажках и учебных заведениях. Пострадал один человек.