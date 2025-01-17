Среди погибших в результате атаки по Кривому Рогу трое женщин и один парень. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что известно об Алексее Акименко

Одним из четырех убитых российской ракетой является Алексей Акименко. Парень был студентом педагогического университета и занимался бальными танцами. Кроме этого, работал в школе и собирал помощь для Вооруженных Сил Украины.

Парню было всего 20 лет. Вместе со своей 61-летней бабушкой он погиб под подъездом собственного дома.

Как погибла Оксана Сухорукова

Оксана Сухорукова стала еще одной жертвой российской атаки. Она работала учительницей музыки в местной гимназии. Именно сегодня вместе с мужем Оксана должна была праздновать День рождения старшего сына.

Женщина погибла от обломков в собственной машине. Ей было 45 лет.

Отметим, что муж погибшей был вместе с ней в машине. Однако, ему чудом удалось спастись. Муж Оксаны Игорь рассказал, что он уже второй раз теряет любимого человека. Свою первую жену он похоронил в оккупированном Херсоне.

По его словам, трое детей тяжело пережили смерть родной матери, а несколько часов назад потеряли еще одного дорогого для них человека.

Что известно об атаке по Кривому Рогу

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки по Кривому Рогу пострадали учебное заведение и жилая застройка. Российская ракета убила 4 человек. Еще 7 человек пострадали, 4 из них госпитализированы. Большинство находится в тяжелом состоянии.

По данным мониторинговых каналов, враг атаковал город баллистической ракетой "Искандер-М".