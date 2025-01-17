Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. Среди погибших – три женщины и мужчина.

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Последствия атаки на Кривой Рог

В результате атаки в Кривом Роге погибли четыре человека. Пострадали три человека: 22-летняя девушка и мужчины в возрасте 34 и 56 лет.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте трагедии работают спасатели, медики и все необходимые службы.

К слову, воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 12:12 из-за угрозы баллистического обстрела с юга. Уже в 12:14 в Воздушных силах сообщили о о скоростной цели в направлении города, после чего прозвучали взрывы.

В 12:29 Воздушные силы повторно предупредили об угрозе баллистического обстрела, а уже через минуту раздались новые взрывы.

По данным мониторинговых каналов, для атаки враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М".

В результате удара повреждены две пятиэтажки, в одной из которых возник пожар, а также разрушено нежилое здание.