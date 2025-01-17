Про це розповідає 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Серед загиблих – три жінки та чоловік.

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Наслідки атаки на Кривий Ріг

Унаслідок атаки у Кривому Розі загинуло четверо людей. Постраждали троє осіб: 22-річна дівчина та чоловіки віком 34 і 56 років.

Усі постраждалі перебувають у важкому стані, їм надають необхідну медичну допомогу. На місці трагедії працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби.

До слова, повітряну тривогу в Кривому Розі оголосили близько 12:12 через загрозу балістичного обстрілу з півдня. Вже об 12:14 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль в напрямку міста, після чого пролунали вибухи.

О 12:29 Повітряні сили повторно попередили про загрозу балістичного обстрілу, а вже за хвилину пролунали нові вибухи.

За даними моніторингових каналів, для атаки ворог використав балістичну ракету "Іскандер-М".

Унаслідок удару пошкоджено дві п’ятиповерхівки, в одній із яких виникла пожежа, а також зруйновано нежитлову будівлю.