Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та кореспондентів Суспільного. Попередньо, для атаки ворог використав "Іскандер-М".

Дивіться також Нічна атака "Шахедів", росіяни наближаються до Покровська: хронологія 1059 дня війни

Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області, і зокрема у Кривому Розі, оголосили орієнтовно о 12:12. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено небезпеку.